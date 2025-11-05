Womo (WM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.269013 $ 0.269013 $ 0.269013 24u laag $ 0.394398 $ 0.394398 $ 0.394398 24u hoog 24u laag $ 0.269013$ 0.269013 $ 0.269013 24u hoog $ 0.394398$ 0.394398 $ 0.394398 Hoogste prijs ooit $ 0.694689$ 0.694689 $ 0.694689 Laagste prijs $ 0.00058856$ 0.00058856 $ 0.00058856 Prijswijziging (1u) +1.46% Prijswijziging (1D) +22.46% Prijswijziging (7D) +3.85% Prijswijziging (7D) +3.85%

Womo (WM) real-time prijs is $0.335089. De afgelopen 24 uur werd er WM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.269013 en een hoogtepunt van $ 0.394398, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WM hoogste prijs aller tijden is $ 0.694689, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00058856 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WM met +1.46% veranderd in het afgelopen uur, +22.46% in de afgelopen 24 uur en +3.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Womo (WM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 333.00K$ 333.00K $ 333.00K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 333.00K$ 333.00K $ 333.00K Circulerende voorraad 1.00M 1.00M 1.00M Totale voorraad 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482

De huidige marktkapitalisatie van Womo is $ 333.00K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WM is 1.00M, met een totale voorraad van 1000077.480174482. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 333.00K.