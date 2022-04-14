Wombat (WOMBAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wombat (WOMBAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wombat (WOMBAT) Informatie Wombat is a Web 3 Gaming Platform and is the only app a gamer needs to discover & play high-quality Web 3 games and to access & interact with NFTs on all major blockchains. Wombat empowers gamers to participate in the virtual economy, monetize playing time & achievements and adds a social dimension to gaming NFTs ownership The overall goal for the Wombat Web 3 Gaming Platform is to become a social gaming experience ("The Wombatverse") based upon NFTs. In this Wombatverse, users can act and react to NFTs they or their friends own and transact with, customize their avatars and their apps and share their own gaming successes and adventures with the outside world. There are 3.2B gamers in the Web 2 world. With the rise of interest in play-to-earn games, there is still a lack of easy onboarding and game discovery solutions for everyday players. Wombat brings millions of gamers from Web 2 into Web 3 by offering the smoothest experience at the nexus of both worlds. Officiële website: https://www.wombat.app/

Wombat (WOMBAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wombat (WOMBAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 234.95K $ 234.95K $ 234.95K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 3.20B $ 3.20B $ 3.20B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 733.14K $ 733.14K $ 733.14K Hoogste ooit: $ 0.0160622 $ 0.0160622 $ 0.0160622 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Wombat (WOMBAT) prijs

Wombat (WOMBAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wombat (WOMBAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WOMBAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WOMBAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WOMBAT begrijpt, kun je de live prijs van WOMBAT token verkennen!

