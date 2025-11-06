WolfWifBallz (BALLZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.080777$ 0.080777 $ 0.080777 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.74% Prijswijziging (1D) -1.49% Prijswijziging (7D) -17.99% Prijswijziging (7D) -17.99%

WolfWifBallz (BALLZ) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BALLZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BALLZ hoogste prijs aller tijden is $ 0.080777, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BALLZ met +0.74% veranderd in het afgelopen uur, -1.49% in de afgelopen 24 uur en -17.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WolfWifBallz (BALLZ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 43.82K$ 43.82K $ 43.82K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 43.82K$ 43.82K $ 43.82K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van WolfWifBallz is $ 43.82K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BALLZ is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 43.82K.