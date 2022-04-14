Wolf Skull (SKULL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wolf Skull (SKULL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wolf Skull (SKULL) Informatie Wolfskull is Matt Furie's most menacing creation, a main character straight from the pages of his latest comic book 'Mindviscosity'. He's back and more menacing with an intense appetite for meme characters – Wolfskull is here to cause havoc, bringing you next level eye candy and an unforgettable journey. Wolfskull token has no association with Matt Furie or his creation "Mindviscosity". This token is simply paying homage to a beloved meme we all love and recognize.

Wolf Skull (SKULL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wolf Skull (SKULL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.89K $ 33.89K $ 33.89K Totale voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Circulerende voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 33.89K $ 33.89K $ 33.89K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Wolf Skull (SKULL) prijs

Wolf Skull (SKULL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wolf Skull (SKULL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SKULL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SKULL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SKULL begrijpt, kun je de live prijs van SKULL token verkennen!

