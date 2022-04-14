Wolf of Dumb Street (WODS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wolf of Dumb Street (WODS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wolf of Dumb Street (WODS) Informatie Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination. In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets. Officiële website: https://wods.fun

Wolf of Dumb Street (WODS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wolf of Dumb Street (WODS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.76K $ 15.76K $ 15.76K Totale voorraad: $ 957.28M $ 957.28M $ 957.28M Circulerende voorraad: $ 957.28M $ 957.28M $ 957.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.76K $ 15.76K $ 15.76K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Wolf of Dumb Street (WODS) prijs

Wolf of Dumb Street (WODS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wolf of Dumb Street (WODS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WODS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WODS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WODS begrijpt, kun je de live prijs van WODS token verkennen!

Prijsvoorspelling van WODS Wil je weten waar je WODS naartoe gaat? Onze WODS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WODS token!

