Woke Chain (GOWOKE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Woke Chain (GOWOKE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Woke Chain (GOWOKE) Informatie Woke Chain is not just a cryptocurrency, it's a movement. The perfect blend of satire, humor, and financial opportunity. With a supply of 823,900,000... $GOWOKE is about ensuring inclusivity and everyone getting their fair share, while leveraging the speed and power of Solana Blockchain to create the best user experience. All social media content and works related to Woke Chain are a parody and should be viewed as such. Officiële website: https://wokechain.fun/

Woke Chain (GOWOKE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Woke Chain (GOWOKE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 89.13K $ 89.13K $ 89.13K Totale voorraad: $ 823.95M $ 823.95M $ 823.95M Circulerende voorraad: $ 823.95M $ 823.95M $ 823.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 89.13K $ 89.13K $ 89.13K Hoogste ooit: $ 0.00140247 $ 0.00140247 $ 0.00140247 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010818 $ 0.00010818 $ 0.00010818 Meer informatie over Woke Chain (GOWOKE) prijs

Woke Chain (GOWOKE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Woke Chain (GOWOKE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOWOKE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOWOKE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOWOKE begrijpt, kun je de live prijs van GOWOKE token verkennen!

Prijsvoorspelling van GOWOKE Wil je weten waar je GOWOKE naartoe gaat? Onze GOWOKE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GOWOKE token!

