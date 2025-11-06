Woffle (WOF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00244579$ 0.00244579 $ 0.00244579 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.01% Prijswijziging (1D) -7.55% Prijswijziging (7D) -34.24% Prijswijziging (7D) -34.24%

Woffle (WOF) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WOF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WOF hoogste prijs aller tijden is $ 0.00244579, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WOF met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -7.55% in de afgelopen 24 uur en -34.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Woffle (WOF) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 52.32K$ 52.32K $ 52.32K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 52.32K$ 52.32K $ 52.32K Circulerende voorraad 999.95M 999.95M 999.95M Totale voorraad 999,951,975.480105 999,951,975.480105 999,951,975.480105

De huidige marktkapitalisatie van Woffle is $ 52.32K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WOF is 999.95M, met een totale voorraad van 999951975.480105. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 52.32K.