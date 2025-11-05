WLF TOKEN (WLF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00114585 $ 0.00114585 $ 0.00114585 24u laag $ 0.00130054 $ 0.00130054 $ 0.00130054 24u hoog 24u laag $ 0.00114585$ 0.00114585 $ 0.00114585 24u hoog $ 0.00130054$ 0.00130054 $ 0.00130054 Hoogste prijs ooit $ 0.0021434$ 0.0021434 $ 0.0021434 Laagste prijs $ 0.000412$ 0.000412 $ 0.000412 Prijswijziging (1u) -3.69% Prijswijziging (1D) -11.68% Prijswijziging (7D) -38.33% Prijswijziging (7D) -38.33%

WLF TOKEN (WLF) real-time prijs is $0.00114586. De afgelopen 24 uur werd er WLF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00114585 en een hoogtepunt van $ 0.00130054, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WLF hoogste prijs aller tijden is $ 0.0021434, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000412 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WLF met -3.69% veranderd in het afgelopen uur, -11.68% in de afgelopen 24 uur en -38.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WLF TOKEN (WLF) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 22.92M$ 22.92M $ 22.92M Circulerende voorraad 2.85B 2.85B 2.85B Totale voorraad 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van WLF TOKEN is $ 3.26M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WLF is 2.85B, met een totale voorraad van 20000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 22.92M.