De live WLF TOKEN prijs vandaag is 0.00114586 USD. Volg realtime WLF naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WLF prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

WLF TOKEN Prijs (WLF)

1 WLF naar USD live prijs:

$0.00114586
-11.60%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
WLF TOKEN (WLF) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:07:16 (UTC+8)

WLF TOKEN (WLF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00114585
24u laag
$ 0.00130054
24u hoog

$ 0.00114585
$ 0.00130054
$ 0.0021434
$ 0.000412
-3.69%

-11.68%

-38.33%

-38.33%

WLF TOKEN (WLF) real-time prijs is $0.00114586. De afgelopen 24 uur werd er WLF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00114585 en een hoogtepunt van $ 0.00130054, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WLF hoogste prijs aller tijden is $ 0.0021434, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000412 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WLF met -3.69% veranderd in het afgelopen uur, -11.68% in de afgelopen 24 uur en -38.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WLF TOKEN (WLF) Marktinformatie

$ 3.26M
--
$ 22.92M
2.85B
20,000,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van WLF TOKEN is $ 3.26M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WLF is 2.85B, met een totale voorraad van 20000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 22.92M.

WLF TOKEN (WLF) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van WLF TOKEN naar USD $ -0.000151634680052054.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van WLF TOKEN naar USD $ -0.0004887650.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van WLF TOKEN naar USD $ +0.0016714544.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van WLF TOKEN naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000151634680052054-11.68%
30 dagen$ -0.0004887650-42.65%
60 dagen$ +0.0016714544+145.87%
90 dagen$ 0--

Wat is WLF TOKEN (WLF)?

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide.

Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences.

More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers.

WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

WLF TOKEN (WLF) hulpbron

Officiële website

WLF TOKEN Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal WLF TOKEN (WLF) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je WLF TOKEN (WLF) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor WLF TOKEN te bekijken.

Bekijk nu de WLF TOKEN prijsvoorspelling !

WLF naar lokale valuta's

WLF TOKEN (WLF) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van WLF TOKEN (WLF) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WLF token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over WLF TOKEN (WLF)

Hoeveel is WLF TOKEN (WLF) vandaag waard?
De live WLF prijs in USD is 0.00114586 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WLF naar USD prijs?
De huidige prijs van WLF naar USD is $ 0.00114586. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van WLF TOKEN?
De marktkapitalisatie van WLF is $ 3.26M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WLF?
De circulerende voorraad van WLF is 2.85B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WLF?
WLF bereikte een ATH-prijs van 0.0021434 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WLF?
WLF zag een ATL-prijs van 0.000412 USD.
Wat is het handelsvolume van WLF?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WLF is -- USD.
Zal WLF dit jaar hoger gaan?
WLF kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WLF prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
WLF TOKEN (WLF) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

