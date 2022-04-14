Wizardia (WZRD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wizardia (WZRD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wizardia (WZRD) Informatie Wizardia is a Play-to-Earn (P2E) online role-playing strategy game built on three core gameplay pillars: innovative turn-based combat, base-building with sophisticated economy model at its heart, player-decision driven game evolution. Each player gets to part take in or even specialize in different game modes such as PvP and PvE battles, base-building and exploration, item crafting and research of crafting recipes. Wizardia rewards those who contribute to the games metaverse and its real-valued economy system so there are no one-way investments. Officiële website: https://wizardia.io/

Wizardia (WZRD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wizardia (WZRD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 46.21K $ 46.21K $ 46.21K Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 105.13M $ 105.13M $ 105.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 131.88K $ 131.88K $ 131.88K Hoogste ooit: $ 0.520856 $ 0.520856 $ 0.520856 Laagste ooit: $ 0.00040062 $ 0.00040062 $ 0.00040062 Huidige prijs: $ 0.00043956 $ 0.00043956 $ 0.00043956 Meer informatie over Wizardia (WZRD) prijs

Wizardia (WZRD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wizardia (WZRD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WZRD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WZRD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WZRD begrijpt, kun je de live prijs van WZRD token verkennen!

