Winter Arc (WINTER) Informatie Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too Officiële website: https://winterarcsol.com/

Winter Arc (WINTER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Winter Arc (WINTER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 650.94K $ 650.94K $ 650.94K Totale voorraad: $ 972.40M $ 972.40M $ 972.40M Circulerende voorraad: $ 972.40M $ 972.40M $ 972.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 650.94K $ 650.94K $ 650.94K Hoogste ooit: $ 0.02920174 $ 0.02920174 $ 0.02920174 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00066941 $ 0.00066941 $ 0.00066941 Meer informatie over Winter Arc (WINTER) prijs

Winter Arc (WINTER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Winter Arc (WINTER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WINTER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WINTER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WINTER begrijpt, kun je de live prijs van WINTER token verkennen!

