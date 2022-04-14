Winnie the Poodle (WINNIE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Winnie the Poodle (WINNIE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Winnie the Poodle (WINNIE) Informatie Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey's Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs. Officiële website: https://winniethepoodle.dog/

Winnie the Poodle (WINNIE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Winnie the Poodle (WINNIE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.39K $ 36.39K $ 36.39K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 36.39K $ 36.39K $ 36.39K Hoogste ooit: $ 0.01291401 $ 0.01291401 $ 0.01291401 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Winnie the Poodle (WINNIE) prijs

Winnie the Poodle (WINNIE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Winnie the Poodle (WINNIE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WINNIE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WINNIE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WINNIE begrijpt, kun je de live prijs van WINNIE token verkennen!

Prijsvoorspelling van WINNIE Wil je weten waar je WINNIE naartoe gaat? Onze WINNIE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WINNIE token!

