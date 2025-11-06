WILDWEST (WILDW) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +1.10% Prijswijziging (1D) -3.74% Prijswijziging (7D) -28.37%

WILDWEST (WILDW) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WILDW verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WILDW hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WILDW met +1.10% veranderd in het afgelopen uur, -3.74% in de afgelopen 24 uur en -28.37% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WILDWEST (WILDW) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 98.24K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 98.24K Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van WILDWEST is $ 98.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WILDW is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 98.24K.