Wild Goat Coin (WGC) Informatie Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid’s HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether’s XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a ‘GOLD × HYPE Memecoin’. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains. Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid’s HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether’s XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a ‘GOLD × HYPE Memecoin’. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains. Officiële website: https://www.wildgoatcoin.com/ Koop nu WGC!

Wild Goat Coin (WGC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wild Goat Coin (WGC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 506.24K $ 506.24K $ 506.24K Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 506.24K $ 506.24K $ 506.24K Hoogste ooit: $ 0.00135352 $ 0.00135352 $ 0.00135352 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010125 $ 0.00010125 $ 0.00010125 Meer informatie over Wild Goat Coin (WGC) prijs

Wild Goat Coin (WGC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wild Goat Coin (WGC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WGC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WGC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WGC begrijpt, kun je de live prijs van WGC token verkennen!

