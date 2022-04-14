Wild Forest Token (WF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wild Forest Token (WF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wild Forest Token (WF) Informatie Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress. Officiële website: https://playwildforest.io/ Whitepaper: https://wildforest.gitbook.io/whitepaper

Wild Forest Token (WF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wild Forest Token (WF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 551.28K $ 551.28K $ 551.28K Totale voorraad: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Circulerende voorraad: $ 45.77M $ 45.77M $ 45.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.92M $ 11.92M $ 11.92M Hoogste ooit: $ 0.079021 $ 0.079021 $ 0.079021 Laagste ooit: $ 0.00217244 $ 0.00217244 $ 0.00217244 Huidige prijs: $ 0.0120332 $ 0.0120332 $ 0.0120332 Meer informatie over Wild Forest Token (WF) prijs

Wild Forest Token (WF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wild Forest Token (WF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WF begrijpt, kun je de live prijs van WF token verkennen!

Prijsvoorspelling van WF Wil je weten waar je WF naartoe gaat? Onze WF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WF token!

