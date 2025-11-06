BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Wiki Agent prijs vandaag is 0.00000912 USD. Volg realtime WIKI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WIKI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Wiki Agent prijs vandaag is 0.00000912 USD. Volg realtime WIKI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WIKI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over WIKI

WIKI Prijsinformatie

Wat is WIKI

WIKI whitepaper

WIKI officiële website

WIKI tokenomie

WIKI Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Wiki Agent logo

Wiki Agent Prijs (WIKI)

Niet genoteerd

1 WIKI naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Wiki Agent (WIKI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:40:59 (UTC+8)

Wiki Agent (WIKI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00024001
$ 0.00024001$ 0.00024001

$ 0.00000839
$ 0.00000839$ 0.00000839

--

--

+1.73%

+1.73%

Wiki Agent (WIKI) real-time prijs is $0.00000912. De afgelopen 24 uur werd er WIKI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WIKI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00024001, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000839 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WIKI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en +1.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wiki Agent (WIKI) Marktinformatie

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

--
----

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Wiki Agent is $ 9.12K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WIKI is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.12K.

Wiki Agent (WIKI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Wiki Agent naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Wiki Agent naar USD $ -0.0000005206.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Wiki Agent naar USD $ -0.0000006691.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Wiki Agent naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0000005206-5.70%
60 dagen$ -0.0000006691-7.33%
90 dagen$ 0--

Wat is Wiki Agent (WIKI)?

WikiAgent is a comprehensive ecosystem of AI-powered products, purpose-built to optimize and elevate your on-chain trading experience. Powered by the deep search capabilities of leading-edge models such as GPT-4o, Grok 3, DeepSeek, and Gemini, these products set a new standard in AI-driven analysis. WikiAgent is set to support over 100 blockchains, including leading networks such as Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, and HyperEVM, ensuring broad accessibility for users. Expansion to additional blockchains is planned, alongside the development of advanced AI and yield-focused products outlined in our roadmap.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Wiki Agent (WIKI) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Wiki Agent Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Wiki Agent (WIKI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Wiki Agent (WIKI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Wiki Agent te bekijken.

Bekijk nu de Wiki Agent prijsvoorspelling !

WIKI naar lokale valuta's

Wiki Agent (WIKI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Wiki Agent (WIKI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WIKI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Wiki Agent (WIKI)

Hoeveel is Wiki Agent (WIKI) vandaag waard?
De live WIKI prijs in USD is 0.00000912 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WIKI naar USD prijs?
De huidige prijs van WIKI naar USD is $ 0.00000912. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Wiki Agent?
De marktkapitalisatie van WIKI is $ 9.12K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WIKI?
De circulerende voorraad van WIKI is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WIKI?
WIKI bereikte een ATH-prijs van 0.00024001 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WIKI?
WIKI zag een ATL-prijs van 0.00000839 USD.
Wat is het handelsvolume van WIKI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WIKI is -- USD.
Zal WIKI dit jaar hoger gaan?
WIKI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WIKI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:40:59 (UTC+8)

Wiki Agent (WIKI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$104,438.18
$104,438.18$104,438.18

+0.68%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,470.82
$3,470.82$3,470.82

+2.12%

Solana logo

Solana

SOL

$163.25
$163.25$163.25

+1.70%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9088
$0.9088$0.9088

-17.62%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$104,438.18
$104,438.18$104,438.18

+0.68%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,470.82
$3,470.82$3,470.82

+2.12%

Solana logo

Solana

SOL

$163.25
$163.25$163.25

+1.70%

XRP logo

XRP

XRP

$2.3173
$2.3173$2.3173

+1.79%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16829
$0.16829$0.16829

+0.57%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03507
$0.03507$0.03507

+40.28%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00787
$0.00787$0.00787

+4.93%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00737
$0.00737$0.00737

+13.38%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2331
$0.2331$0.2331

+366.20%

Jump Tom logo

Jump Tom

JUMP

$0.0000000539
$0.0000000539$0.0000000539

+256.95%

DramaBits logo

DramaBits

DRAMA

$0.000004631
$0.000004631$0.000004631

+145.28%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.02099
$0.02099$0.02099

+67.92%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$243.14
$243.14$243.14

+38.58%