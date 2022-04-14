WigoSwap (WIGO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WigoSwap (WIGO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WigoSwap (WIGO) Informatie WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network. Officiële website: https://wigoswap.io/ Whitepaper: https://docs.wigoswap.io/ Koop nu WIGO!

WigoSwap (WIGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WigoSwap (WIGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 176.32K $ 176.32K $ 176.32K Totale voorraad: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B Circulerende voorraad: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 176.32K $ 176.32K $ 176.32K Hoogste ooit: $ 0.0285438 $ 0.0285438 $ 0.0285438 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over WigoSwap (WIGO) prijs

WigoSwap (WIGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WigoSwap (WIGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WIGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WIGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WIGO begrijpt, kun je de live prijs van WIGO token verkennen!

Prijsvoorspelling van WIGO Wil je weten waar je WIGO naartoe gaat? Onze WIGO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WIGO token!

