Wigl (WIGL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wigl (WIGL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wigl (WIGL) Informatie Wigl provides a financial account with a French IBAN and a payment card for secure and convenient money management. The mobile app facilitates free SEPA transfers, expense tracking, and card management. Users can select from virtual, Smart or Metal cards with various features. Wigl supports investments in crypto-assets and offers up to 7% cashback on purchases. Additionally, it provides opportunities to earn returns on stablecoins and volatile assets through a partnership with feel-mining.com. Officiële website: https://wigl.fr/ Whitepaper: https://wigl.fr/white-paper-wigl-1-3-web/ Koop nu WIGL!

Wigl (WIGL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wigl (WIGL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Totale voorraad: $ 266.01M $ 266.01M $ 266.01M Circulerende voorraad: $ 17.56M $ 17.56M $ 17.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.44M $ 20.44M $ 20.44M Hoogste ooit: $ 0.116832 $ 0.116832 $ 0.116832 Laagste ooit: $ 0.058411 $ 0.058411 $ 0.058411 Huidige prijs: $ 0.076845 $ 0.076845 $ 0.076845 Meer informatie over Wigl (WIGL) prijs

Wigl (WIGL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wigl (WIGL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WIGL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WIGL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WIGL begrijpt, kun je de live prijs van WIGL token verkennen!

Prijsvoorspelling van WIGL Wil je weten waar je WIGL naartoe gaat? Onze WIGL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WIGL token!

