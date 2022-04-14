Wife Changing Money (WIFE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wife Changing Money (WIFE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wife Changing Money (WIFE) Informatie WIFE is the first token launched by HeyAnon on the Arena Social platform, built on the Avalanche network. Rooted in meme culture and DeFAI, WIFE captures the spirit of crypto-native humor and ambition. The motto "Wife Changing Money" plays on the idea that only in crypto can gains be so life-changing, you might just upgrade everything - even your wife. What makes WIFE unique is that it's the first token launched by HeyAnon. Officiële website: https://heyanon.ai/

Wife Changing Money (WIFE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wife Changing Money (WIFE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 86.68K $ 86.68K $ 86.68K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 86.68K $ 86.68K $ 86.68K Hoogste ooit: $ 0.00101979 $ 0.00101979 $ 0.00101979 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Wife Changing Money (WIFE) prijs

Wife Changing Money (WIFE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wife Changing Money (WIFE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WIFE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WIFE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WIFE begrijpt, kun je de live prijs van WIFE token verkennen!

Prijsvoorspelling van WIFE Wil je weten waar je WIFE naartoe gaat? Onze WIFE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WIFE token!

