WIDI (WIDI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WIDI (WIDI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WIDI (WIDI) Informatie Backed by the Solana Foundation with first of its kind tools & apps (Overlimit Grantee). The first and only mobile-native AI-powered App on Solana. WIDI App lets you auto-copy top traders without hunting for wallets and tap into AI-powered pre-trade analysis. Trading Leaders set their rules and earn fees every time someone copy their trades. The governance token $WIDI unlocks app perks and Hedge Fund access. Officiële website: https://widit.fun

WIDI (WIDI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WIDI (WIDI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Hoogste ooit: $ 0.00475464 $ 0.00475464 $ 0.00475464 Laagste ooit: $ 0.00123325 $ 0.00123325 $ 0.00123325 Huidige prijs: $ 0.00136925 $ 0.00136925 $ 0.00136925 Meer informatie over WIDI (WIDI) prijs

WIDI (WIDI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WIDI (WIDI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WIDI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WIDI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WIDI begrijpt, kun je de live prijs van WIDI token verkennen!

