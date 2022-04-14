WickedBet Casino (WIK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WickedBet Casino (WIK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WickedBet Casino (WIK) Informatie Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: - Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: - Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: - Discounts on our platform. - Early Access to our currently USDT based Casino. - A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena. - Higher level access within our affiliate system. - Scaling rewards via our daily log in faucet system. Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: Discounts on our platform.

Officiële website: https://www.wickedbet.com Whitepaper: https://wickedbet-com.gitbook.io/wickedbet-whitepaper/usdwik/tokenomics

WickedBet Casino (WIK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WickedBet Casino (WIK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 102.72K $ 102.72K $ 102.72K Totale voorraad: $ 69.45M $ 69.45M $ 69.45M Circulerende voorraad: $ 33.20M $ 33.20M $ 33.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 214.89K $ 214.89K $ 214.89K Hoogste ooit: $ 0.211205 $ 0.211205 $ 0.211205 Laagste ooit: $ 0.00307217 $ 0.00307217 $ 0.00307217 Huidige prijs: $ 0.00309434 $ 0.00309434 $ 0.00309434 Meer informatie over WickedBet Casino (WIK) prijs

WickedBet Casino (WIK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WickedBet Casino (WIK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WIK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WIK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WIK begrijpt, kun je de live prijs van WIK token verkennen!

Prijsvoorspelling van WIK Wil je weten waar je WIK naartoe gaat? Onze WIK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WIK token!

