Wicked (WICKED) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wicked (WICKED), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wicked (WICKED) Informatie This is a meme coin run by communty members. A DISCORD AND TWITCH EMOTE DEPICTING PEEPO WEARING MULTI-COLORED CYCLING SUNGLASSES. THE EMOTE WAS POSTED TO FRANKERFACEZ IN APRIL 2020 AND BECAME INCREASINGLY POPULARIZED ON TWITCH IN THE FOLLOWING YEARS. IT IS USED TO CONVEY COOLNESS AND IS USED TO REACT WHEN SOMETHING COOL HAPPENS. A MEME DRIVEN CULT! A CULT DRIVEN MEME! PUT SHADES ON ADN JOIN THE CULT Officiële website: https://www.wickedoneth.com/ Koop nu WICKED!

Wicked (WICKED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wicked (WICKED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 154.75K $ 154.75K $ 154.75K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 154.75K $ 154.75K $ 154.75K Hoogste ooit: $ 0.00447666 $ 0.00447666 $ 0.00447666 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00015454 $ 0.00015454 $ 0.00015454 Meer informatie over Wicked (WICKED) prijs

Wicked (WICKED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wicked (WICKED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WICKED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WICKED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WICKED begrijpt, kun je de live prijs van WICKED token verkennen!

Prijsvoorspelling van WICKED Wil je weten waar je WICKED naartoe gaat? Onze WICKED prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WICKED token!

