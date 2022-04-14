WibWob (WIBWOB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WibWob (WIBWOB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WibWob (WIBWOB) Informatie WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world. This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji. WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools. WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website. Officiële website: https://www.wibwob.ai/

WibWob (WIBWOB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WibWob (WIBWOB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.96K $ 24.96K $ 24.96K Totale voorraad: $ 982.45M $ 982.45M $ 982.45M Circulerende voorraad: $ 982.45M $ 982.45M $ 982.45M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.96K $ 24.96K $ 24.96K Hoogste ooit: $ 0.01022897 $ 0.01022897 $ 0.01022897 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over WibWob (WIBWOB) prijs

WibWob (WIBWOB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WibWob (WIBWOB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WIBWOB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WIBWOB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WIBWOB begrijpt, kun je de live prijs van WIBWOB token verkennen!

Prijsvoorspelling van WIBWOB Wil je weten waar je WIBWOB naartoe gaat? Onze WIBWOB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

