White Monster (WMSTER) Informatie White Monster is the first energy drink meme coin on the Base chain inspired by the global cult of Monster Energy Ultra White, a zero-sugar favorite among gym bros and gamers. It's an onchain caffeine cult that represents the grind mentality and the collective drive to stay sharp and keep pushing forward. It's more than just a token, it's a lifestyle that encourages growth, strength, and excellence. Join us in redefining the future, one sip at a time. Officiële website: https://whitemonsterbase.com/

White Monster (WMSTER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor White Monster (WMSTER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 45.09K $ 45.09K $ 45.09K Totale voorraad: $ 799.98B $ 799.98B $ 799.98B Circulerende voorraad: $ 799.98B $ 799.98B $ 799.98B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 45.09K $ 45.09K $ 45.09K Hoogste ooit: $ 0.00000136 $ 0.00000136 $ 0.00000136 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over White Monster (WMSTER) prijs

White Monster (WMSTER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van White Monster (WMSTER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WMSTER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WMSTER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WMSTER begrijpt, kun je de live prijs van WMSTER token verkennen!

