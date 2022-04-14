Whispy (WHISPY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Whispy (WHISPY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Whispy (WHISPY) Informatie The project appears to revolve around a meme token named $WHISPY. This token embodies the essence of those who have faced financial losses ("rekt") on the Solana blockchain. $WHISPY is conceptualized as a spirit that has amassed all the pain from these losses and manifests once every ten years to distribute profits back to the affected individuals. It is portrayed as a harbinger of significant profits, symbolizing a chance for redemption and profit return for those who have previously suffered financial setbacks in the crypto market. This creates a narrative that ties the token's value and significance to the recovery and eventual profit of its holders. Officiële website: https://whispyboo.com/

Whispy (WHISPY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Whispy (WHISPY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.32K $ 15.32K $ 15.32K Totale voorraad: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M Circulerende voorraad: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.32K $ 15.32K $ 15.32K Hoogste ooit: $ 0.00167062 $ 0.00167062 $ 0.00167062 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Whispy (WHISPY) prijs

Whispy (WHISPY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Whispy (WHISPY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WHISPY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WHISPY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WHISPY begrijpt, kun je de live prijs van WHISPY token verkennen!

