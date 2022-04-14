Whispers Of Decay ($DCAY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Whispers Of Decay ($DCAY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Whispers Of Decay ($DCAY) Informatie Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets. Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets. Officiële website: https://www.dcay.info Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1Yv2JwKb_3HwkS-8zPDqKb-UGqSHMVeBj/view Koop nu $DCAY!

Whispers Of Decay ($DCAY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Whispers Of Decay ($DCAY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 40.79K $ 40.79K $ 40.79K Totale voorraad: $ 76.00M $ 76.00M $ 76.00M Circulerende voorraad: $ 56.87M $ 56.87M $ 56.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 54.51K $ 54.51K $ 54.51K Hoogste ooit: $ 0.01317514 $ 0.01317514 $ 0.01317514 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00071729 $ 0.00071729 $ 0.00071729 Meer informatie over Whispers Of Decay ($DCAY) prijs

Whispers Of Decay ($DCAY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Whispers Of Decay ($DCAY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $DCAY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $DCAY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $DCAY begrijpt, kun je de live prijs van $DCAY token verkennen!

Prijsvoorspelling van $DCAY Wil je weten waar je $DCAY naartoe gaat? Onze $DCAY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $DCAY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!