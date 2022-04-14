When he still (WHENHE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in When he still (WHENHE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

When he still (WHENHE) Informatie The "When He Still" TikTok trend has amassed millions of views and recognition from numerous large companies such as - Aldi, Wingstop, TubroTax & many more. The trend is an overlay of a disgruntled face onto a specific object in a bed paired with a caption starting with "When He". This token was launched by the meme's original creator Maddy McBride following a Youtube tutorial on how to launch a memecoin. The "When He Still" TikTok trend has amassed millions of views and recognition from numerous large companies such as - Aldi, Wingstop, TubroTax & many more. The trend is an overlay of a disgruntled face onto a specific object in a bed paired with a caption starting with "When He". This token was launched by the meme's original creator Maddy McBride following a Youtube tutorial on how to launch a memecoin. Officiële website: https://whenhestill.com/ Koop nu WHENHE!

When he still (WHENHE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor When he still (WHENHE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.63K $ 28.63K $ 28.63K Totale voorraad: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Circulerende voorraad: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.63K $ 28.63K $ 28.63K Hoogste ooit: $ 0.00109695 $ 0.00109695 $ 0.00109695 Laagste ooit: $ 0.0000281 $ 0.0000281 $ 0.0000281 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over When he still (WHENHE) prijs

When he still (WHENHE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van When he still (WHENHE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WHENHE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WHENHE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WHENHE begrijpt, kun je de live prijs van WHENHE token verkennen!

