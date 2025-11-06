WHATRR (WHATRR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001078 $ 0.00001078 $ 0.00001078 24u laag $ 0.00001251 $ 0.00001251 $ 0.00001251 24u hoog 24u laag $ 0.00001078$ 0.00001078 $ 0.00001078 24u hoog $ 0.00001251$ 0.00001251 $ 0.00001251 Hoogste prijs ooit $ 0.00003584$ 0.00003584 $ 0.00003584 Laagste prijs $ 0.00001082$ 0.00001082 $ 0.00001082 Prijswijziging (1u) -4.93% Prijswijziging (1D) -6.08% Prijswijziging (7D) -38.87% Prijswijziging (7D) -38.87%

WHATRR (WHATRR) real-time prijs is $0.00001078. De afgelopen 24 uur werd er WHATRR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001078 en een hoogtepunt van $ 0.00001251, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WHATRR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00003584, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001082 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WHATRR met -4.93% veranderd in het afgelopen uur, -6.08% in de afgelopen 24 uur en -38.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WHATRR (WHATRR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 216.16K$ 216.16K $ 216.16K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 216.16K$ 216.16K $ 216.16K Circulerende voorraad 20.00B 20.00B 20.00B Totale voorraad 19,999,746,501.35029 19,999,746,501.35029 19,999,746,501.35029

De huidige marktkapitalisatie van WHATRR is $ 216.16K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WHATRR is 20.00B, met een totale voorraad van 19999746501.35029. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 216.16K.