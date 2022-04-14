what if (IF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in what if (IF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

what if (IF) Informatie What if? What if anything? What if 1 Billion MC? It is community driven with a super strong group of members. Many things are being planned for the long term success of the project. It is our mission and goal to make this one of the top memes in the space. We are growing as a community and have several people onboard that are well versed in various areas. As we advance we will reaching out to different marketers and exchanges. Officiële website: https://whatifsol.net/

what if (IF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor what if (IF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.75K Totale voorraad: $ 997.80M Circulerende voorraad: $ 997.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.75K Hoogste ooit: $ 0.00036816 Laagste ooit: $ 0.00000549 Huidige prijs: $ 0

what if (IF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van what if (IF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IF begrijpt, kun je de live prijs van IF token verkennen!

