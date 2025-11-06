WhaleAI (WHAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.131687 $ 0.131687 $ 0.131687 24u laag $ 0.172351 $ 0.172351 $ 0.172351 24u hoog 24u laag $ 0.131687$ 0.131687 $ 0.131687 24u hoog $ 0.172351$ 0.172351 $ 0.172351 Hoogste prijs ooit $ 0.532364$ 0.532364 $ 0.532364 Laagste prijs $ 0.068646$ 0.068646 $ 0.068646 Prijswijziging (1u) +1.00% Prijswijziging (1D) +10.92% Prijswijziging (7D) -5.35% Prijswijziging (7D) -5.35%

WhaleAI (WHAI) real-time prijs is $0.166911. De afgelopen 24 uur werd er WHAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.131687 en een hoogtepunt van $ 0.172351, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WHAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.532364, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.068646 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WHAI met +1.00% veranderd in het afgelopen uur, +10.92% in de afgelopen 24 uur en -5.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WhaleAI (WHAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 166.64K$ 166.64K $ 166.64K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 166.64K$ 166.64K $ 166.64K Circulerende voorraad 1.00M 1.00M 1.00M Totale voorraad 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van WhaleAI is $ 166.64K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WHAI is 1.00M, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 166.64K.