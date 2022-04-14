Whale Intel (WINT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Whale Intel (WINT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Whale Intel (WINT) Informatie WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations - Full coverage of the Virtuals Ecosystem - Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets. - Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends. WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations Full coverage of the Virtuals Ecosystem

Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends. Officiële website: https://whaleintel.ai/ Koop nu WINT!

Whale Intel (WINT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Whale Intel (WINT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 581.90K $ 581.90K $ 581.90K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 331.31M $ 331.31M $ 331.31M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Hoogste ooit: $ 0.019375 $ 0.019375 $ 0.019375 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00175638 $ 0.00175638 $ 0.00175638 Meer informatie over Whale Intel (WINT) prijs

Whale Intel (WINT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Whale Intel (WINT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WINT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WINT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WINT begrijpt, kun je de live prijs van WINT token verkennen!

Prijsvoorspelling van WINT Wil je weten waar je WINT naartoe gaat? Onze WINT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WINT token!

