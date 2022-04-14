Whale Ecosystem (WHALE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Whale Ecosystem (WHALE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Whale Ecosystem (WHALE) Informatie The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic Officiële website: https://sonicwhale.ai Koop nu WHALE!

Whale Ecosystem (WHALE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Whale Ecosystem (WHALE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 158.45K $ 158.45K $ 158.45K Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 158.45K $ 158.45K $ 158.45K Hoogste ooit: $ 0.245688 $ 0.245688 $ 0.245688 Laagste ooit: $ 0.00695635 $ 0.00695635 $ 0.00695635 Huidige prijs: $ 0.0075452 $ 0.0075452 $ 0.0075452 Meer informatie over Whale Ecosystem (WHALE) prijs

Whale Ecosystem (WHALE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Whale Ecosystem (WHALE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WHALE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WHALE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WHALE begrijpt, kun je de live prijs van WHALE token verkennen!

Prijsvoorspelling van WHALE Wil je weten waar je WHALE naartoe gaat? Onze WHALE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WHALE token!

