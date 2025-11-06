BeursDEX+
De live Weth Hedz prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime HEDZ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HEDZ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Weth Hedz prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime HEDZ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HEDZ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over HEDZ

HEDZ Prijsinformatie

Wat is HEDZ

HEDZ officiële website

HEDZ tokenomie

HEDZ Prijsvoorspelling

Weth Hedz logo

Weth Hedz Prijs (HEDZ)

Niet genoteerd

1 HEDZ naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
Weth Hedz (HEDZ) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:02:38 (UTC+8)

Weth Hedz (HEDZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Weth Hedz (HEDZ) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er HEDZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HEDZ hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HEDZ met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Weth Hedz (HEDZ) Marktinformatie

$ 9.67K
$ 9.67K$ 9.67K

--
----

$ 9.67K
$ 9.67K$ 9.67K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Weth Hedz is $ 9.67K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HEDZ is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.67K.

Weth Hedz (HEDZ) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Weth Hedz naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Weth Hedz naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Weth Hedz naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Weth Hedz naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-76.79%
60 dagen$ 0-15.47%
90 dagen$ 0--

Wat is Weth Hedz (HEDZ)?

WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you’re not on Meth, you’re probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when “candles” becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It’s a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, “Trust me, i can 2X the money I owe you ,” The ones who see a bowl of cereal and wonder if it’s tokenized yet. We’re here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it.

The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we’re not just here for the memes. We’re building utility — in our own, unhinged way.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Weth Hedz (HEDZ) hulpbron

Officiële website

Weth Hedz Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Weth Hedz (HEDZ) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Weth Hedz (HEDZ) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Weth Hedz te bekijken.

Bekijk nu de Weth Hedz prijsvoorspelling !

HEDZ naar lokale valuta's

Weth Hedz (HEDZ) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Weth Hedz (HEDZ) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HEDZ token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Weth Hedz (HEDZ)

Hoeveel is Weth Hedz (HEDZ) vandaag waard?
De live HEDZ prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HEDZ naar USD prijs?
De huidige prijs van HEDZ naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Weth Hedz?
De marktkapitalisatie van HEDZ is $ 9.67K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HEDZ?
De circulerende voorraad van HEDZ is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HEDZ?
HEDZ bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HEDZ?
HEDZ zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van HEDZ?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HEDZ is -- USD.
Zal HEDZ dit jaar hoger gaan?
HEDZ kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HEDZ prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:02:38 (UTC+8)

Weth Hedz (HEDZ) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

