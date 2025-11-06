WestTech Security Token (WST) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.085558$ 0.085558 $ 0.085558 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

WestTech Security Token (WST) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WST verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WST hoogste prijs aller tijden is $ 0.085558, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WST met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WestTech Security Token (WST) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K Circulerende voorraad 22.72M 22.72M 22.72M Totale voorraad 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van WestTech Security Token is $ 6.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WST is 22.72M, met een totale voorraad van 150000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 43.14K.