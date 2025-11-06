BeursDEX+
De live WestTech Security Token prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime WST naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WST prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

WestTech Security Token Prijs (WST)

$0.00028758
WestTech Security Token (WST) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:40:52 (UTC+8)

WestTech Security Token (WST) Prijsinformatie (USD)

WestTech Security Token (WST) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WST verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WST hoogste prijs aller tijden is $ 0.085558, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WST met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WestTech Security Token (WST) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van WestTech Security Token is $ 6.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WST is 22.72M, met een totale voorraad van 150000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 43.14K.

WestTech Security Token (WST) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van WestTech Security Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van WestTech Security Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van WestTech Security Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van WestTech Security Token naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 00.00%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is WestTech Security Token (WST)?

WestTech Blockchain Security is a product suite from WestTech Technologies that provides automated risk detection and continuous monitoring for smart contracts and wallets. The platform combines an AI-assisted smart contract auditor, real-time threat intelligence feeds, and a policy-driven smart contract firewall. Users can scan source and bytecode before deployment, track live contracts across supported chains, and receive alerts by email, Telegram, Discord, or web push. Enterprise features include dashboards, APIs, and downloadable, branded compliance reports with an audit trail of rules and model versions. The native WST token on Base is a utility token used to unlock premium features, increase alert limits, access governance, and participate in contributor rewards tied to verified threat reports.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

WestTech Security Token (WST) hulpbron

WestTech Security Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal WestTech Security Token (WST) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je WestTech Security Token (WST) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor WestTech Security Token te bekijken.

Bekijk nu de WestTech Security Token prijsvoorspelling !

WST naar lokale valuta's

WestTech Security Token (WST) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van WestTech Security Token (WST) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WST token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over WestTech Security Token (WST)

Hoeveel is WestTech Security Token (WST) vandaag waard?
De live WST prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WST naar USD prijs?
De huidige prijs van WST naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van WestTech Security Token?
De marktkapitalisatie van WST is $ 6.53K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WST?
De circulerende voorraad van WST is 22.72M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WST?
WST bereikte een ATH-prijs van 0.085558 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WST?
WST zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van WST?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WST is -- USD.
Zal WST dit jaar hoger gaan?
WST kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WST prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

