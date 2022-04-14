WePower (WPR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WePower (WPR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WePower (WPR) Informatie WePower enables renewable energy producers to raise capital by issuing their own energy tokens. These tokens represent energy they commit to produce and deliver. Energy tokenization standardizes simplifies and opens globally currently existing energy investment ecosystem. As a result energy producers can trade directly with the green energy buyers (consumers and investors) and raise capital by selling energy upfront, at below market rates. Energy tokenization ensures liquidity and extends access to capital. The WePower blockchain solution is currently recognized by Elering, one of the most innovative Transmission System Operators in Europe. Officiële website: http://wepower.network Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/0B_OW_EddXO5RWWFVQjJGZXpQT3c/view

WePower (WPR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WePower (WPR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 68.61K $ 68.61K $ 68.61K Totale voorraad: $ 745.25M $ 745.25M $ 745.25M Circulerende voorraad: $ 608.82M $ 608.82M $ 608.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 83.99K $ 83.99K $ 83.99K Hoogste ooit: $ 0.219374 $ 0.219374 $ 0.219374 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001127 $ 0.0001127 $ 0.0001127 Meer informatie over WePower (WPR) prijs

WePower (WPR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WePower (WPR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WPR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WPR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WPR begrijpt, kun je de live prijs van WPR token verkennen!

