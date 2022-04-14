wenlambo (WENLAMBO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in wenlambo (WENLAMBO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

wenlambo (WENLAMBO) Informatie WenLambo is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that embraces meme culture by referencing the iconic “Wen Lambo?” phrase, symbolizing speculative enthusiasm in crypto. It has a fixed supply of 10 million tokens, no presale, no team allocation, and a renounced contract. The project is deflationary through token buybacks and burns, with no promised utility or roadmap, reflecting a purely community-driven experiment. WenLambo is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that embraces meme culture by referencing the iconic “Wen Lambo?” phrase, symbolizing speculative enthusiasm in crypto. It has a fixed supply of 10 million tokens, no presale, no team allocation, and a renounced contract. The project is deflationary through token buybacks and burns, with no promised utility or roadmap, reflecting a purely community-driven experiment. Officiële website: https://wenlambo.vip/ Koop nu WENLAMBO!

wenlambo (WENLAMBO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor wenlambo (WENLAMBO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.11K $ 10.11K $ 10.11K Totale voorraad: $ 98.01M $ 98.01M $ 98.01M Circulerende voorraad: $ 98.01M $ 98.01M $ 98.01M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.11K $ 10.11K $ 10.11K Hoogste ooit: $ 0.00595434 $ 0.00595434 $ 0.00595434 Laagste ooit: $ 0.00005677 $ 0.00005677 $ 0.00005677 Huidige prijs: $ 0.00010316 $ 0.00010316 $ 0.00010316 Meer informatie over wenlambo (WENLAMBO) prijs

wenlambo (WENLAMBO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van wenlambo (WENLAMBO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WENLAMBO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WENLAMBO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WENLAMBO begrijpt, kun je de live prijs van WENLAMBO token verkennen!

Prijsvoorspelling van WENLAMBO Wil je weten waar je WENLAMBO naartoe gaat? Onze WENLAMBO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WENLAMBO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!