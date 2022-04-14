Welshare Health Token (WEL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Welshare Health Token (WEL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Welshare Health Token (WEL) Informatie Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers. Officiële website: https://www.welshare.health/ Whitepaper: https://whitepaper.welshare.health/

Welshare Health Token (WEL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Welshare Health Token (WEL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 380.58K $ 380.58K $ 380.58K Totale voorraad: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Circulerende voorraad: $ 245.74M $ 245.74M $ 245.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M Hoogste ooit: $ 0.146838 $ 0.146838 $ 0.146838 Laagste ooit: $ 0.00144224 $ 0.00144224 $ 0.00144224 Huidige prijs: $ 0.00154673 $ 0.00154673 $ 0.00154673 Meer informatie over Welshare Health Token (WEL) prijs

Welshare Health Token (WEL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Welshare Health Token (WEL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WEL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WEL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WEL begrijpt, kun je de live prijs van WEL token verkennen!

