Weird Medieval Memes (WMM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Weird Medieval Memes (WMM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Weird Medieval Memes is an AI Medieval Meme Generator that anyone can use, made by Fab1an (Slop creator). Ran as a CTO, WMM has a vibrant community sharing the very best medieval memes. Welcome to the Medieval Ages, where AI Medieval Memes have taken hold on everyones captivation. Created by Fab1an, this AI Medieval Meme Generator has become more than just a tool, it's a community that care about generating and sharing hilarious medieval memes. Officiële website: https://www.medievalmemes.ai Koop nu WMM!

Weird Medieval Memes (WMM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Weird Medieval Memes (WMM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 217.01K $ 217.01K $ 217.01K Totale voorraad: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Circulerende voorraad: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 217.01K $ 217.01K $ 217.01K Hoogste ooit: $ 0.02825946 $ 0.02825946 $ 0.02825946 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00021536 $ 0.00021536 $ 0.00021536 Meer informatie over Weird Medieval Memes (WMM) prijs

Weird Medieval Memes (WMM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Weird Medieval Memes (WMM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WMM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WMM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WMM begrijpt, kun je de live prijs van WMM token verkennen!

Prijsvoorspelling van WMM Wil je weten waar je WMM naartoe gaat? Onze WMM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WMM token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!