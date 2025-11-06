WECO (WECO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0000718 $ 0.0000718 $ 0.0000718 24u laag $ 0.00008082 $ 0.00008082 $ 0.00008082 24u hoog 24u laag $ 0.0000718$ 0.0000718 $ 0.0000718 24u hoog $ 0.00008082$ 0.00008082 $ 0.00008082 Hoogste prijs ooit $ 0.00024876$ 0.00024876 $ 0.00024876 Laagste prijs $ 0.00004419$ 0.00004419 $ 0.00004419 Prijswijziging (1u) -1.60% Prijswijziging (1D) -2.76% Prijswijziging (7D) -13.76% Prijswijziging (7D) -13.76%

WECO (WECO) real-time prijs is $0.00007741. De afgelopen 24 uur werd er WECO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0000718 en een hoogtepunt van $ 0.00008082, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WECO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00024876, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00004419 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WECO met -1.60% veranderd in het afgelopen uur, -2.76% in de afgelopen 24 uur en -13.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WECO (WECO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 77.41K$ 77.41K $ 77.41K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 77.41K$ 77.41K $ 77.41K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van WECO is $ 77.41K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WECO is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 77.41K.