Web3 Whales (W3W) Informatie What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits. Officiële website: https://www.web3whales.app Whitepaper: https://web3whales.gitbook.io/whitepaper Koop nu W3W!

Web3 Whales (W3W) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Web3 Whales (W3W), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Totale voorraad: $ 94.39M $ 94.39M $ 94.39M Circulerende voorraad: $ 93.58M $ 93.58M $ 93.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Hoogste ooit: $ 0.087176 $ 0.087176 $ 0.087176 Laagste ooit: $ 0.00563945 $ 0.00563945 $ 0.00563945 Huidige prijs: $ 0.01245375 $ 0.01245375 $ 0.01245375 Meer informatie over Web3 Whales (W3W) prijs

Web3 Whales (W3W) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Web3 Whales (W3W) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal W3W tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel W3W tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van W3W begrijpt, kun je de live prijs van W3W token verkennen!

Prijsvoorspelling van W3W Wil je weten waar je W3W naartoe gaat? Onze W3W prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van W3W token!

