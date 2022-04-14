We Will Huddle (HUDDLE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in We Will Huddle (HUDDLE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

We Will Huddle (HUDDLE) Informatie $Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem. Officiële website: https://huddle.is

We Will Huddle (HUDDLE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor We Will Huddle (HUDDLE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 65.42K $ 65.42K $ 65.42K Totale voorraad: $ 990.98M $ 990.98M $ 990.98M Circulerende voorraad: $ 990.98M $ 990.98M $ 990.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 65.42K $ 65.42K $ 65.42K Hoogste ooit: $ 0.00040853 $ 0.00040853 $ 0.00040853 Laagste ooit: $ 0.00006543 $ 0.00006543 $ 0.00006543 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over We Will Huddle (HUDDLE) prijs

We Will Huddle (HUDDLE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van We Will Huddle (HUDDLE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HUDDLE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HUDDLE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HUDDLE begrijpt, kun je de live prijs van HUDDLE token verkennen!

