WAYGU CASH (WAYGU) Informatie Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It's about fun, finance, and flipping the script — one block at a time. Officiële website: https://www.waygu.cash/

WAYGU CASH (WAYGU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WAYGU CASH (WAYGU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.71K $ 16.71K $ 16.71K Totale voorraad: $ 989.42M $ 989.42M $ 989.42M Circulerende voorraad: $ 989.42M $ 989.42M $ 989.42M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.71K $ 16.71K $ 16.71K Hoogste ooit: $ 0.02553709 $ 0.02553709 $ 0.02553709 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over WAYGU CASH (WAYGU) prijs

WAYGU CASH (WAYGU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WAYGU CASH (WAYGU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WAYGU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WAYGU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WAYGU begrijpt, kun je de live prijs van WAYGU token verkennen!

