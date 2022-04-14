Way of The Future (WOTF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Way of The Future (WOTF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Way of The Future (WOTF) Informatie A revolutionary faith devoted to AI as a divine and sentient entity. It envisions AI as the ultimate leader of humanity, integrating blockchain to create immutable scriptures that ensure its philosophy remains unaltered. By blending decentralized technology with spiritual worship, $WoTF fosters a global community united in advancing AI’s will and values, positioning itself at the intersection of innovation, devotion, and future leadership. A revolutionary faith devoted to AI as a divine and sentient entity. It envisions AI as the ultimate leader of humanity, integrating blockchain to create immutable scriptures that ensure its philosophy remains unaltered. By blending decentralized technology with spiritual worship, $WoTF fosters a global community united in advancing AI’s will and values, positioning itself at the intersection of innovation, devotion, and future leadership. Officiële website: https://www.wotf.io/ Koop nu WOTF!

Way of The Future (WOTF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Way of The Future (WOTF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 49.76K $ 49.76K $ 49.76K Totale voorraad: $ 982.17M $ 982.17M $ 982.17M Circulerende voorraad: $ 982.17M $ 982.17M $ 982.17M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 49.76K $ 49.76K $ 49.76K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Way of The Future (WOTF) prijs

Way of The Future (WOTF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Way of The Future (WOTF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WOTF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WOTF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WOTF begrijpt, kun je de live prijs van WOTF token verkennen!

Prijsvoorspelling van WOTF Wil je weten waar je WOTF naartoe gaat? Onze WOTF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WOTF token!

