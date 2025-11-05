WaterMinder (WMDR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00259935$ 0.00259935 $ 0.00259935 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.22% Prijswijziging (1D) -6.49% Prijswijziging (7D) -28.35% Prijswijziging (7D) -28.35%

WaterMinder (WMDR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WMDR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WMDR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00259935, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WMDR met -0.22% veranderd in het afgelopen uur, -6.49% in de afgelopen 24 uur en -28.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WaterMinder (WMDR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 235.22K$ 235.22K $ 235.22K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 235.22K$ 235.22K $ 235.22K Circulerende voorraad 999.95M 999.95M 999.95M Totale voorraad 999,953,596.31832 999,953,596.31832 999,953,596.31832

De huidige marktkapitalisatie van WaterMinder is $ 235.22K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WMDR is 999.95M, met een totale voorraad van 999953596.31832. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 235.22K.