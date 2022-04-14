Waterfall (WATER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Waterfall (WATER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Waterfall (WATER) Informatie Waterfall is a highly scalable and highly decentralised BlockDAG EVM-compatible Layer 1 protocol. Waterfall was built based on Directed Acyclic Graph (DAG) technology. It provides a high-performance ecosystem for developing decentralised applications (DApps).Waterfall challenges the trilemma of scalability, decentralisation and security by dramatically increasing scalability, rivalling and exceeding the scalability of conventional centralised platforms like VISA. Officiële website: https://waterfall.network Whitepaper: https://waterfall.network/wp-content/themes/waterfall/downloads/Whitepaper.pdf

Waterfall (WATER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Waterfall (WATER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 706.07K $ 706.07K $ 706.07K Totale voorraad: $ 25.56B $ 25.56B $ 25.56B Circulerende voorraad: $ 3.71B $ 3.71B $ 3.71B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.86M $ 4.86M $ 4.86M Hoogste ooit: $ 0.01187502 $ 0.01187502 $ 0.01187502 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00019034 $ 0.00019034 $ 0.00019034 Meer informatie over Waterfall (WATER) prijs

Waterfall (WATER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Waterfall (WATER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WATER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WATER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WATER begrijpt, kun je de live prijs van WATER token verkennen!

