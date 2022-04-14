waterbear (WATERBEAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in waterbear (WATERBEAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

waterbear (WATERBEAR) Informatie meet waterbear: the microscopic, chonky gummy space tank that literally cannot be killed. extreme heat? nope. 6,000 atmospheres of pressure? nope. 30 years without water? nope. bitcoin crashes? hope not, but nope. live tiny, die never. the ultimate survivor now powers desci as its meme coin—think doge, but for science. waterbear is here to make science fun and unstoppable. join the unstoppable revolution. meet waterbear: the microscopic, chonky gummy space tank that literally cannot be killed. extreme heat? nope. 6,000 atmospheres of pressure? nope. 30 years without water? nope. bitcoin crashes? hope not, but nope. live tiny, die never. the ultimate survivor now powers desci as its meme coin—think doge, but for science. waterbear is here to make science fun and unstoppable. join the unstoppable revolution. Officiële website: https://www.waterbear.science Koop nu WATERBEAR!

waterbear (WATERBEAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor waterbear (WATERBEAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.28K $ 31.28K $ 31.28K Totale voorraad: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Circulerende voorraad: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 31.28K $ 31.28K $ 31.28K Hoogste ooit: $ 0.00902704 $ 0.00902704 $ 0.00902704 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over waterbear (WATERBEAR) prijs

waterbear (WATERBEAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van waterbear (WATERBEAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WATERBEAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WATERBEAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WATERBEAR begrijpt, kun je de live prijs van WATERBEAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van WATERBEAR Wil je weten waar je WATERBEAR naartoe gaat? Onze WATERBEAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WATERBEAR token!

