WATCoin (WATC) Informatie Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem. Officiële website: https://earnwithwat.com/

WATCoin (WATC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WATCoin (WATC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M Totale voorraad: $ 55.56B $ 55.56B $ 55.56B Circulerende voorraad: $ 50.16B $ 50.16B $ 50.16B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M Hoogste ooit: $ 0.00183688 $ 0.00183688 $ 0.00183688 Laagste ooit: $ 0.00006898 $ 0.00006898 $ 0.00006898 Huidige prijs: $ 0.00010204 $ 0.00010204 $ 0.00010204 Meer informatie over WATCoin (WATC) prijs

WATCoin (WATC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WATCoin (WATC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WATC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WATC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WATC begrijpt, kun je de live prijs van WATC token verkennen!

Prijsvoorspelling van WATC Wil je weten waar je WATC naartoe gaat? Onze WATC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WATC token!

