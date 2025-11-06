Wat (WAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -9.40% Prijswijziging (1D) -3.83% Prijswijziging (7D) -29.14% Prijswijziging (7D) -29.14%

Wat (WAT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAT met -9.40% veranderd in het afgelopen uur, -3.83% in de afgelopen 24 uur en -29.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wat (WAT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 166.24K$ 166.24K $ 166.24K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 166.24K$ 166.24K $ 166.24K Circulerende voorraad 420.69B 420.69B 420.69B Totale voorraad 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Wat is $ 166.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAT is 420.69B, met een totale voorraad van 420690000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 166.24K.