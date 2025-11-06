BeursDEX+
Meer over WAT

WAT Prijsinformatie

Wat is WAT

WAT officiële website

WAT tokenomie

WAT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Wat logo

Wat Prijs (WAT)

Niet genoteerd

1 WAT naar USD live prijs:

--
----
-3.80%1D
mexc
USD
Wat (WAT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:01:45 (UTC+8)

Wat (WAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-9.40%

-3.83%

-29.14%

-29.14%

Wat (WAT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAT met -9.40% veranderd in het afgelopen uur, -3.83% in de afgelopen 24 uur en -29.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wat (WAT) Marktinformatie

$ 166.24K
$ 166.24K$ 166.24K

--
----

$ 166.24K
$ 166.24K$ 166.24K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Wat is $ 166.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAT is 420.69B, met een totale voorraad van 420690000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 166.24K.

Wat (WAT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Wat naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Wat naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Wat naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Wat naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-3.83%
30 dagen$ 0-46.35%
60 dagen$ 0-57.91%
90 dagen$ 0--

Wat is Wat (WAT)?

$WAT is on a mission to take over the meme universe. The time has come for Wat to show his greatness.

Rats have always played a part in Matt Furie’s life. Owning two Rats one of them being Wat, Rats have been featured in and inspired a lot of Furie’s work. In his glorious book debut Niteriders, a nocturnal frog and rat strike out on an epic dirtbike adventure towards the sunrise. According to Furie Rats are really smart—they remind him of small dogs. They know their names, respond to calls, have individual personalities, and are really sweet he would recommend having a pet rat to anyone interested. To honor Matt Furies love for Rats, Wat his pet is now reborn on the blockchain alongside other Furie creations taking inspiration from his early Rat illustrations in Niteriders which Furie quoted were inspired by Wat in a interview in Comicsbeat.

No Taxes Forever, No None Sense, LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced

Wat (WAT) hulpbron

Officiële website

Wat Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Wat (WAT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Wat (WAT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Wat te bekijken.

Bekijk nu de Wat prijsvoorspelling !

WAT naar lokale valuta's

Wat (WAT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Wat (WAT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WAT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Wat (WAT)

Hoeveel is Wat (WAT) vandaag waard?
De live WAT prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WAT naar USD prijs?
De huidige prijs van WAT naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Wat?
De marktkapitalisatie van WAT is $ 166.24K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WAT?
De circulerende voorraad van WAT is 420.69B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WAT?
WAT bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WAT?
WAT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van WAT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WAT is -- USD.
Zal WAT dit jaar hoger gaan?
WAT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WAT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Wat (WAT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

