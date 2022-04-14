WASSIE (WASSIE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WASSIE (WASSIE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WASSIE (WASSIE) Informatie WASSIE is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, paying homage to a beloved internet meme. The Wassie meme originated in 2017 by user wasserpest, and evolved through interactions involving inversebrah and various other contributors. The first illustration appeared in 2016 on Twitter now X and was drawn by Japanese hentai artist Tukinowagamo. WASSIE aspires to position itself among the leading meme-inspired cryptocurrencies in the market. More information can be found at www.wassie.wtf Officiële website: https://wassie.wtf/

WASSIE (WASSIE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WASSIE (WASSIE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Totale voorraad: $ 684.89B $ 684.89B $ 684.89B Circulerende voorraad: $ 684.89B $ 684.89B $ 684.89B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over WASSIE (WASSIE) prijs

WASSIE (WASSIE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WASSIE (WASSIE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WASSIE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WASSIE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WASSIE begrijpt, kun je de live prijs van WASSIE token verkennen!

