Warrior Coin (WAR) Informatie What Is WarriorCoin ($WAR)? WarriorCoin ($WAR) is the official utility token of the PoliticalPump.com ecosystem — a platform that mixes political commentary with the fast-moving world of meme coins. Every 72 hours, PoliticalPump.com launches a brand new meme coin paired with $WAR. These meme coins are fun, themed, and tradable — and users can buy them using any Solana-based token. When users trade these meme coins, it also increases demand and trading volume for $WAR. This creates a cycle: More meme coins = more $WAR trading = more attention = more value for $WAR. As the $WAR token is used more in meme coin pairings, its liquidity pool grows and its circulating supply drops — helping to increase its value. The more active the ecosystem becomes, the more $WAR is needed and the more valuable it gets. In short: WarriorCoin ($WAR) is what powers everything on PoliticalPump.com. It's like the fuel that keeps the meme coin engine running — and the more people use the platform, the more powerful $WAR becomes. Officiële website: https://www.warriorcoin.io/ Whitepaper: https://www.politicalpump.org/ Koop nu WAR!

Warrior Coin (WAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Warrior Coin (WAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 645.56K $ 645.56K $ 645.56K Totale voorraad: $ 140.00B $ 140.00B $ 140.00B Circulerende voorraad: $ 140.00B $ 140.00B $ 140.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 645.56K $ 645.56K $ 645.56K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Warrior Coin (WAR) prijs

Warrior Coin (WAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Warrior Coin (WAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WAR begrijpt, kun je de live prijs van WAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van WAR Wil je weten waar je WAR naartoe gaat? Onze WAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WAR token!

