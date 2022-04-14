WarpBeam (WPLAY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WarpBeam (WPLAY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WarpBeam (WPLAY) Informatie The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers. Officiële website: https://warpbeam.io Whitepaper: https://github.com/warpbeam/press/blob/main/whitepaper.pdf

WarpBeam (WPLAY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WarpBeam (WPLAY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 58.94K $ 58.94K $ 58.94K Totale voorraad: $ 365.00M $ 365.00M $ 365.00M Circulerende voorraad: $ 36.50M $ 36.50M $ 36.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 589.40K $ 589.40K $ 589.40K Hoogste ooit: $ 0.02307119 $ 0.02307119 $ 0.02307119 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00161481 $ 0.00161481 $ 0.00161481 Meer informatie over WarpBeam (WPLAY) prijs

WarpBeam (WPLAY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WarpBeam (WPLAY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WPLAY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WPLAY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WPLAY begrijpt, kun je de live prijs van WPLAY token verkennen!

